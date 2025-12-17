ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ ବର୍ଲିନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଓସି)ର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଯାୟୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବର୍ଲିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ସେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୈଠକରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଚାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ମାନୀରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ବିଜେପି ନେତା ଶେହଜାଦା ପୁନାୱାଲା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ LOP 'ପର୍ଯ୍ୟଟନର ନେତା'। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯିବା ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସୂତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ସଂସଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍, କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା ହ୍ୱିପ୍
ଏହି ସମୟରେ, ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ।