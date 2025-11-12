ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ଜୋରସୋର ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରଟୋରି (ଏଫଏସଏଲ)ର ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଗୋଟି କରି ପ୍ରମାଣ ଓ ନମୁନା ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନରାତି ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି।
ବିସ୍ଫୋରଣସ୍ଥଳରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ୪୦ଟି ପ୍ରମାଣ ଓ ନମୁନା
ଖବର ଲେଖାହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଯାବତ ବିସ୍ଫୋରଣସ୍ଥଳରୁ ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରଟୋରି ଟିମକୁ ୪୦ଟି ପ୍ରମାଣ ଓ ନମୁନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ନମୁନା ଅମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ହୋଇପାରେ। ଗତ ସୋମବାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ୩୬୦କିଲୋଗ୍ରାମର ଅମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ।
ବିସ୍ଫୋରଣସ୍ଥଳର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ,ଫରେନ୍ସିକ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରଟୋରି(ଏଫଏସଏଲ)ର ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ନୀରିକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଓ ନମୁନା ପାଇଛି। ଯାହା ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ୪୦ଟି ପ୍ରମାଣ ଓ ନମୁନା ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକର କିଛିକ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶ ଓ ମଣିଷଶରୀର ଅଙ୍ଗ ସାମିଲ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
