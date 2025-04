ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ୨୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (ଡିସି) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ଏହି ସିଜିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆରସିବିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଦଳ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେଏଲ ରାହୁଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଆରସିବି ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି। ଦଳ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏହି ସିଜିନରେ ରଜତ ପଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

