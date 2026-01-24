ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛି। ଶୀତଋତୁ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ମାସେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ନହେଉଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଶୀତ ନଯାଉଣୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ନଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଖରାଦିନ ଆସିବ, ପୁଣି ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲାଗିବ।
ତେବେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଆମୋନିଆ ସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଶୋଧନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉତ୍ତରରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବୋତଲ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍କଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୁନକ କେନାଲର ମରାମତି ଏବଂ ହରିୟାଣା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ଶାଖା କେନାଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା।
ଯମୁନାରେ ଆମୋନିଆ ସ୍ତର ୩ ପିପିଏମ
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯମୁନାରେ ଆମୋନିଆ ସ୍ତର ୩ ପିପିଏମର ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାଧାରଣତଃ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜଳ ଶୋଧନ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ୧ ପିପିଏମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଯାହା କ୍ଷମତାଠାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। ୱାଜିରାବାଦ ଏବଂ ହାଇଦରପୁର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ନାଙ୍ଗଲୋଇ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଆଶା କମ୍।
