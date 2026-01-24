ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ସେ ଆମେରିକାର ଅନୁଗ୍ରହ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନକରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସେ ନିରନ୍ତର ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍କଟିକ ଦ୍ୱୀପ ଆମେରିକା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସାମରିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ମହାକାଶରେ ନିୟୋଜିତ ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ମହାକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ନୂତନ ରଣନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି କକ୍ଷପଥ
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଭୂରାଜନୈତିକ ଚାପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ପୁରୁଣା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଟୁଇଫିକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବେସ୍ ଅଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥୁଲେ ଏୟାର ବେସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୋଷ୍ଟ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକୀୟ ସେନାର ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ ହବ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଯାହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣିପାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ, କକ୍ଷପଥ ଏକ ନୂତନ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମହାକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ମହାକାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଗ୍ରିନ୍ଲଶଣ୍ଡର ଭୂମିକାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଥୁଲେକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଆମେରିକାର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରୁଥିବାରୁ, ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ଅନନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣରେ ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଷାଂଶ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ରୁବୀୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସମକାଳୀନ କକ୍ଷପଥରେ ପେଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ-ସମକାଳୀନ କକ୍ଷପଥ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଧ୍ରୁବୀୟ କକ୍ଷପଥ ଯେଉଁଥିରେ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହାର ସହିତ ସମାନ ହାରରେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡର ବିସ୍ତୃତ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାନ୍ତର, ଖୋଲା ସମୁଦ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍କଟିକ୍ ଲଞ୍ଚ ହବ୍ କରିଛି।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପାଲଟିଛି
ଗ୍ରିନ୍ଲାଣ୍ଡ ଏବେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପ୍ରତି ଆମେରିକାର ଆଗ୍ରହ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିୟମ-ଆଧାରିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ୧୯୬୭ ମସିହାର ବାହ୍ୟ ମହାକାଶ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତଥା ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଗ୍ରହ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପଗ୍ରହ ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। କକ୍ଷପଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ପିଟୁଫିଖ ଭଳି ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ କକ୍ଷପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଓ କକ୍ଷସ୍ଥଳ ଉଭୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଆମେରିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ।
