ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଗୁରୁବାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିଖୋଜ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏହି ଦାବିକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି କହିଛି। ଏକ ବିବୃତିରେ ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ଦାବିର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ନିଖୋଜ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ତଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଜାନୁଆରି ୧ରୁ ୧୫, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ସହରରେ ୮୦୭ ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିନକୁ ହାରାହାରି ୫୪ ମାମଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦୯ ଜଣ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଏବଂ ୨୯୮ ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ତଥ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯୧ ଜଣ ନାବାଳକ ଥିବା ବେଳେ ୬୧୬ ଜଣ ବୟସ୍କ ଥିଲେ। ପୁଲିସ ଯୁଗ୍ମ କମିସନର ସଞ୍ଜୟ ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାସ୍ତବରେ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ରେ ନିଖୋଜ ମାମଲାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହା ଦାବିର ବିପରୀତ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Islamabad Shia Mosque Blast: ଇସଲାମାବାଦରେ ସିଆ ମସଜିଦରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୩୧ ମୃତ
ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଅଭିଯାନ: ବିଜେପି
ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ବିଜେପି କହିଛି ଯେ, ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଏକ ପେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅମିତ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ‘ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ’ର ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ‘ମର୍ଦାନୀ ୩’ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Jajpur: କୋର୍ଟ ଖାଲି କରାଯାଇ ବମ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଦ୍ବାରା ଛାନ୍ଭିନ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛି ଯେ, ଏହା ସହରକୁ ଲାପତ୍ତାଗଞ୍ଜ (ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କ ସହର)ରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପୁଲିସ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ନ ଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।