ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିସିଏ) ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଓ ଅନେକ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ରେ ୪୪୪ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଉପରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ ରେ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନିର ୪୧୦ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରି, ଡିଜିସିଏ କହିଛି ଯେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଚାଳନା ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଟର୍ମିନାଲରେ ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା, ବିମାନ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
ଡିଜିସିଏ କହିଛି, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୮ ତାରିଖରେ ବିମାନ କମ୍ପାନିରେ ୨୧୬ଟି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୫ଟି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ସୀମା ପରାମର୍ଶ, ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ରୁଟ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବାୟୁ ସୀମା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁସାରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ,ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ନିରାପଦ, ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।