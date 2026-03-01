ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଓ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦଳ ଇରାନ ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଅସଲ ମୁଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ଉଭୟ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଥର ଦାବି କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୧୦ ମେ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ୧୦ ମେ ୨୦୨୫ ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୭ ରେ କରିଥିଲେ।
୨ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୨୦୨୬ ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ହତାଶାଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଅଠର ଦିନ ପରେ, ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ରଣନୀତି, ଯାହା ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା, ତାହା ବେଆଇନ ଏବଂ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।
ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି
ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭାରତ ଆମଦାନୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ବିଶେଷକରି କୃଷି ଉତ୍ପାଦର, ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର କୌଣସି ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିନା। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଦେଇ ଆସିଛି, ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୫-୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଥିଲା ଯେ, ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆସନ୍ନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଡିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେସେଟରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ନୈତିକ କାପୁରୁଷତାର ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଇରାନ ଉପରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୀତି, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସଘାତ କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୧୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ଚୀନ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ୨୦ ଜଣ ସାହସୀ ସୈନିକ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଆମର ଆଲୋଚନା ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଚୀନ୍ର ସର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।
