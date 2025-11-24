ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡର ହି-ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ସହିତ ଲଢୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ସହିତ, ସେ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିଲୀପ କୁମାର
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସୁନ୍ଦର ନାୟକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ, ଦିଲୀପ କୁମାର ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଦିଲୀପ କୁମାର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ। ୧୯୯୭ ମସିହାରେ, ୪୨ତମ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାରରେ, ଦିଲୀପ କୁମାର କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ମୋହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦେବ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରି ଏକ ମୁହଁ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ୬୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୯୦ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନ ହିଙ୍ଗୋରୋନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଦିଲ୍ ଭି ତେରା ହମ୍ ଭି ତେରେ" ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫିସ୍ ମିଳି ନଥିଲା। ସେ ରିଆଲିଟି ଶୋ "ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦିୱାନେ"ରେ ତାଙ୍କ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ "ଦିଲ୍ ଭି ତେରା ହମ୍ ଭି ତେରେ"ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସାଇନିଂ ରାଶି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ୧୭-୧୭ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଅଭିନେତା କହିଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ସେହି ୫୧ ଟଙ୍କାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡେବ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ବହୁ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ
ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ୫୧ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ସେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରି ୩୩୫ ଟଙ୍କା କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଏଥିରେ ୧୦୦ ଏକରର ଏକ ଫାର୍ମହାଉସ୍, ୧୨ ଏକରର ଏକ ରିସର୍ଟ, ଘର ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ ଧର୍ମ ଢାବା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଲ ହାଇୱେରେ ହେମନ ନାମକ ଆଉ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୫୨ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର କୃଷି ଏବଂ ଅଣ-କୃଷି ଜମିରେ ନିବେଶ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକାଶ କୌର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ତାଙ୍କର ଚାରି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ସନି ଦେଓଲ, ବବି ଦେଓଲ, ଅଜିତା ଦେଓଲ ଏବଂ ବିଜେତା ଦେଓଲ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ନ ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ, ଈଶା ଏବଂ ଆହାନା ଅଛନ୍ତି।