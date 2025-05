ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ରବିବାର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ୬୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳାଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନି ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସିଜିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଚେନ୍ନାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଅଛି। ଦଳ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କେବଳ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିଛି। ଚେନ୍ନାଇର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସିଜିନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦଳ ବିଜୟ ସହିତ ସିଜିନ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।

