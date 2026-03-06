ତେହେରାନ: ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ପ୍ରକୃତ ଇରାନ ହେଲିକପ୍ଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଏକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା କି? ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ଆଇଡିଏଫ୍) ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଏକ ଏମ୍ଆଇ-୧୭ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏହା ଅନଲାଇନରେ ବିତର୍କର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:କତରର ଚେତାବନୀ: ୧୫୦ ଡଲାର ଟପିବ ତେଲ
ଇରାନ ଭୂମିରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଚିତ୍ର କରି ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବୋକା ବନାଇଛି
ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ରେ ଆଇଡିଏଫ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ରେ ଇରାନର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କୋଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କଳା ଓ ଧଳା ଭିଡିଓରେ ପ୍ରକୃତ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରର ଚିତ୍ର ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନ ଭୂମିରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଚିତ୍ର କରି ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ବୋକା ବନାଇଛି। ଏବେ ଆଇଡିଏଫ୍ର ନୀରବତା ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବିତର୍କକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଅଫେରା ରାଇଜରେ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର'ର ନାୟକ