ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ ଗିରଫଦାରୀର ଧମକ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ, ବିଶେଷକରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି,ବିଚାରାଧୀନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜାଲିଆତି, ସାଇବର ଆଦାୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସାଇବର ଗିରଫଦାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏହି ଅପରାଧୀ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର (ଏଜେନ୍ସି) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଅମ୍ବାଲାର ସତୁରି ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ରିଟ୍ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଠକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଜାଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଯେ, ଠକମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେଅମ୍ବାଲା ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବିନା ଦଣ୍ଡରେ ଜାଲ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅପରାଧ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର. ଭେଙ୍କଟରମଣିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
