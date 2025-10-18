ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହଯୋଗୀ (ସିଏସଏ)ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଏବଂ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗୁ ପିଏମଏସବିୱାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ(ଓଜିବି)ର ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହଯୋଗୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା (ପିଏମଏସବିୱାଇ) ଅଧୀନରେ ଦୈନିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାମଲେଖା ହାସଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ପାଳନ ନ କଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Trump Zelenskyy meet: ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଲଖିଲେ ଜେଲେନସ୍କି
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ ସମସ୍ତ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରି ସିଏସଏମାନଙ୍କୁ ୩୦୦ ପିଏମଏସବିୱାଇ ନାମଲେଖା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ କାରବାର ଉପରେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ସମସ୍ତ ଶାଖା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୦୦ ପିଏମଏସବିୱାଇ ନାମଲେଖା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ନଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଶାଖା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ?
ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ୯୮୦ଟି ଶାଖାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୩୦୪ ଜଣ ସିଏସଏ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଗଦ କାରବାର, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ପାସବୁକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯାହା ସିଏସଏଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପରେ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗୁ ଗ୍ରାହକ କାରବାର, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ପାସବୁକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭଳି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Love Story of Malala Yousafzai: ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି
Odisha Grameen Bank | Customer Service Associates (CSAs)