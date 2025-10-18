ୱାଶିଂଟନ: ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଟିନ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଫଳ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏହା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ।
ଜେଲେନସ୍କି କ’ଣ କହିଲେ ?
ଜେଲେନସ୍କି କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କିମ୍ବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ହୋଇପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଯେତେବେଳେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନର ନାଟୋ ସଦସ୍ୟତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବେ କି, ସେ କହିଥିଲେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟୋ ସଦସ୍ୟତା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ତଥା ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଜେଲେନସ୍କି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଚାହାନ୍ତି।
ସେ କହିଥିଲେ, ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ।
ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଟୋମାହକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ,ୟୁକ୍ରେନିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସକି ନୂତନ ସାମରିକ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ୟୁକ୍ରେନକୁ ରୁଷିଆ ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ନୂତନ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ କି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହା ଆଲୋଚନାର ଏକ ଅଂଶ ହେବ।
ଏହି ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, ସେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ୟୁକ୍ରେନ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ନାହିଁ। ଜେଲେନସ୍କି ଜଣେ ସାହସୀ ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରଣନୀତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
