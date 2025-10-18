ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁନ୍ଦରପଦା କୁହା ନିକଟସ୍ଥ ଜାମୁକୋଳିର କୃଷ୍ଣ ଗୋଶାଳାରେ ୫୪୬ଟି ବୁଲା ଗୋରୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମସି) ୨୫,୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୋବର ନିଲାମ କରିବ।

Advertisment

ଗଦା ହୋଇଥିବା ଗୋବରକୁ ସାରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ।  ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଗୋବର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଶାଳାରେ ଗୋବର ନିଲାମ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛୁ। ସହରରେ ଆମର ଆହୁରି ଚାରୋଟି ଗୋଶାଳା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିଲାମ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ଆଧାରରେ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୋଶାଳା ଏବଂ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ବିଏମସି ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର ରତ୍ନାକର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Love Story of Malala Yousafzai: ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି

ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଶାଳାରେ କେକେ ଗୋରୁ?


ବିଏମସି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଶାଳାରେ ମୋଟ ୧,୯୨୫ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି।  ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି।

ଗୋଶାଳା ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଜାମୁକୋଳିର କୃଷ୍ଣ ଗୋଶାଳା, ଇନଫୋସିଟିର ଗୋକୁଳ ବିହାର ଗୋଶାଳା, ବାଲିଘାଇର ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋ ସେବାଶ୍ରମ, ପୁରୀର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଧାମ ଗୋଶାଳା, ଗୋରୁଆଲ, ପୁରୀ, ସୁଷମା ଗୋଶାଳା, ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଗୋଶାଳା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାରୋଟି ଗୋଶାଳା ପାଇଁ ସମାନ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ପାଦିତ ଗୋବର ସଫା କରାଯିବ ବୋଲି ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Accident at duarsuni ghati: କାର୍ ଉପରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍, ୨୫ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ


ବିଏମସିର ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଏବିସି) ସେଲର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଡେବ୍ରି ପ୍ରସାଦ କୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପୁରୁଣା ଗୋବର ପାଇଁ 99 ପଇସା ଏବଂ ତାଜା ଗୋବରରୁ 90 ପଇସା ପାଇବ। ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ତାଜା ଗୋବର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପୁରୁଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରୋଇ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) | Cow dung 