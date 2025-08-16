ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୈଠକ କରିବ। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁସଲିମ୍ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଅଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍, ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓମ୍ ମାଥୁର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସ ବିଚାରଧାରା ଶେଷାଦ୍ରି ଚାରିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ରାଜ୍ୟସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦଳରୁ ହିଁ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯିଏ ଦଳ ଏବଂ ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିବେ। ହରିବଂଶ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ଜେଡିୟୁର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଜଗଦୀପ ଧନଖର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଏବଂ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପଛରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧନଖର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ମହାଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ସହ ଧନଖରଙ୍କର ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପି ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହୁଁଛି ଯାହାଙ୍କ ସହ ଦଳର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୀମିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଏନଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଫଳରେ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୨୧ ରହିଛି।
