ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାସଭାରାଜୁ ଭି ଶିବଗଙ୍ଗା  ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବକୁମାର, ଶିବଗଙ୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବ। ଚନ୍ନାଗିରିର ବିଧାୟକ ଶିବଗଙ୍ଗା ଦାଭାନଗେରେଠାରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିବକୁମାର ଏହି ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ପରେ, ଶିବକୁମାର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନେକ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶିବଗଙ୍ଗା ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯିବ। ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କେହି କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଧାୟକମାନେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଡିକେ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି  ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଶିବଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ, ବିଶେଷକରି ଶାସକ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି।

ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ୨୦୨୩ ମେ’ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ।ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା।

