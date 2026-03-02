ଦୁବାଇ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଥିବାା ଦୁବାଇର ଆକାଶଛୁଆଁ କୋଠା ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳାବାଦଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ନିଆଁ ଏବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମରୁଭୂମି ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳରେ ସବୁଠି ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଳା ଧୂଆଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଦୁବାଇର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜେବେଲ୍ ଅଲି ବନ୍ଦର ଏବଂ ପାମ୍ ଜୁମେରାହରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ସହରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୱୀପ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଦୁବାଇରେ ଏପରି ହିଂସା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଦୁବାଇ ହିଂସା ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ଆକ୍ରମଣ ସିଧାସଳଖ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପାମ୍ ଜୁମେରାହ ଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ କଳା ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡଳି ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ବିପଦକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଜମା ହୋଇ ରହିବା ଯୋଗୁ ସହରରେ ଚଳାଚଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ କୌଣସି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଏବେ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ରମଶଃ ଦୁବର୍ଳ ହୋଇଯିବ।
