ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକାଇସ୍ରାଏଲ ସହ ମିଶି ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ର ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନିପାତ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇରାନରେ ଆମେରିକାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବେ ବି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟିବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରବେସ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କ''''ଣ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନରୁ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ପାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି?
ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲା ଆମେରିକା
ଆମେରିକା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ଇରାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରେଜା ପହଲାଭିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଖେମିନି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଓ ଧମକ ଦେଇ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖେମିନିଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଖେମିନି ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଆମେରିକା ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଜନା କରିଥିଲା।
ଇରାନ ଯେପରି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ନହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା
ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଛରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଇରାନ ଯେପରି କେବେବି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ନହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଇରାନ କେବେବି ସରକାରୀ ଭାବରେ କହିନାହିଁ ଯେ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଯେ, ଇରାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଆମେରିକା ଏହା ଜାଣିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଇରାନ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖେମିନିଙ୍କ ସରକାର ଆମେରିକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଏହା ଆମେରିକାକୁ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେରିକା ପରମ ଶତ୍ରୁ ଖେମିନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତେବେ କେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତରେ, ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଖେମିନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଇରାନ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଇରାନ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଇରାନ ଶାସନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖେମିନିଙ୍କ ସମର୍ଥକରେ ରହିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଚାରି ଦିନ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଚାରି ସପ୍ତାହ ସମୟ ନେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇରାନ ଆମେରିକାର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି।
ଇରାନ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରି ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆମେରିକାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଇରାନରେ କିଛି ଲୋକ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଖେମିନିଙ୍କ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
