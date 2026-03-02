ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା (ସିଆଇଏ) ମାସ ମାସ ଧରି ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ , ଆମେରିକୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ବୋମାମାଡ଼ର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ଟିକିନିକି ନଜର ରଖୁଥିଲା ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀମାନେ ଖାମେନିଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଭେଟୁଥିଲେ, କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ନିକଟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ୮୬ ବର୍ଷୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ୱଚିତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରତିଥରର ଭେଟର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା।
ସିଆଇଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଶନିବାର ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତେହେରାନର ଏକ ପରିସରରେ ଖେମିନିଙ୍କର ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଖାମେନି ଯୋଗ ଦେବେ। ସିଆଇଏ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ, ସିଆଇଏ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖେମିନିଙ୍କ ସମେତ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ସିଆଇଏର ସଠିକ୍ ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଶନିବାର ସକାଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖେମିନିଙ୍କ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ।
ଇସ୍ରାଏଲ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ନିପାତ କରିବା। ଏଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନି, ଆଇଆର୍ଜିସି କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ପାକପୁର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିଜ୍ ନାସିରଜାଦେ, ସାମରିକ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଅଲି ଶାମଖାନି, ଆଇଆର୍ଜିସି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ସୈୟଦ ମାଜିଦ୍ ମୁସାଭି, ଉପ-ଗୋଇନ୍ଦା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ଶିରାଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଇରାନର ନେତାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ
ଅପରେସନ୍ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ସମାନ ପରିସରରେ ଖେମିନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଘାତକ ରଣନୈତିକ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୬ ଟାରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଘାଟିରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ବିମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୂରଗାମୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଠିକ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ, ତେହେରାନ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୯:୪୦ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ପରିସରରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ଥିଲେ। ଖେମିନି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠାରେ ଥିଲେ। ଖେମିନିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଚିହ୍ନଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପରିସରରେ ୩୦ଟି ବୋମା ପକାଇଥିଲେ।
ଇରାନର ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି, ଆଇଆର୍ଏନ୍ଏ , ଦୁଇ ଜଣ ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ, ରିଅର ଆଡମିରାଲ ଶାମଖାନି ଏବଂ ମେଜର ଜେନେରାଲ ପାକପୁରଙ୍କ ହତ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ଗୁପ୍ତଚର ଅଧିକାରୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗତ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା କାମରେ ଆସିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖେମିନିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ଆଦାନପ୍ରଦାନର ପରିଣାମ ଥିଲା। ଉଭୟ ଦେଶ, ବିଶେଷକରି ସିଆଇଏ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଗୁପ୍ତଚର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ମୂଳ ଗତ ବର୍ଷର ୧୨ ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ସିଆଇଏ ବୁଝିଥିଲା ଯେ ଖେମିନି ଏବଂ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍ଜିସି) କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସିଆଇଏ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଦି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସିଆଇଏ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଅପରେସନ ବିଷୟରେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: US to use British military base: ବ୍ରିଟିଶ ସାମରିକ ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆମେରିକା: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଷ୍ଟାର୍ମର