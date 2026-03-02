ତେହେରାନ: ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଅନେକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅନେକ ୱାର୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପରିବହନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ
ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଇରାନ କହିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହା ପରେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।
ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଛି
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ବାୟୁସେନା ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ରୋଗୀ, ପରିଚାରିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ନର୍ସଙ୍କ ଏକ ଦଳ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଇରାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେବଳ ଇରାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ
ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତଥା କର୍ମଚାରୀ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବହୁ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲ ୨୦୦୮-୨୦୦୯ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଘରୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ୩୨,୦୦୦ ବର୍ଗମିଟର ପରିସରରେ ନିର୍ମିତ। ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥିରେ ୧୭ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ୨୧ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ହୋଟେଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଏ।
