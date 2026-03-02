ୱାସିଂଟନ/ତେହେରାନ: ଇରାନର ନିର୍ବାସିତ ଯୁବରାଜ ରେଜା ପହଲାଭି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଇରାନବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମୋଡ଼ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ପତନର ଆରମ୍ଭ। ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଲେଖା ଏବଂ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପହଲାଭି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଇରାନ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଇରାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ।
ଇରାନୀମାନେ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଖୁସି
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଇରାନ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଇରାନୀମାନେ ଏହି ଖବର ନେଇ ଖୁସି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇରାନୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ୍ ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୬୦୩ ଆମେରିକୀୟ ସେବା ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଇରାନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇରାନୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ତଥା ସ୍ଥିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା।
ଦେଶକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
ସେ ଇରାନ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ଷମତା ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶ ଅରାଜକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଗକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ, ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଏକ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଦାରଖରେ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇରାନ ତଥା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଳୁଥିବାବେବେଳ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଆରବ ଅଧିକାରୀ ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଅଲି ଲାରିଜାନି ଆମେରିକା ସହିତ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅଲି ଲାରିଜାନି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇରାନୀ ନେତା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇରାନରେ ଏକ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲାରିଜାନିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରିରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଆମେରିକାର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ, ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ନ କରୁ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
