ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ମାର୍-ଏ-ଲାଗୋ ରିସର୍ଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଖବରକାଗଜ ଦି ଡେଲି ମେଲ୍ ସହିତ ଏକ ଫୋନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚାରି ସପ୍ତାହର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଥିରେ ଚାରି ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଟିକିଏ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ତେଣୁ ଏଥି ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତି ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଗର୍ବର ସହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି , ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱର ୪୮ ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ବୋଲି କହି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି , ସେମାନେ ମୋ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଇରାନ କମାଣ୍ଡ ଗଠନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
