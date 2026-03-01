ତେହେରାନ: ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖେମିନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ୍ ପେଜେସ୍କିଆନ୍, ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗୋଲାମ-ହୋସେନ୍ ମୋହସେନି-ଏଜେଇ ଓ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ। ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ହେଉଛି ଶରିଆ ଆଇନ ଓ ଇରାନର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନର ସୁଗମ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥା।
ବିବିସିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖେମିନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନର ଶୀର୍ଷ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖୋଜିବ। ତଥାପି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ନେଇପାରେ।
ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଶନିବାର ଇରାନରେ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲ୍ଲୀ ଖେମିନି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମୀର ନାସିରଜାଦେ ଓ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ପାକପୁରଙ୍କ ସମେତ ଶାସନର ଶୀର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ୧୯୮୯ ମସିହାରୁ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ୮୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେମିନି ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଖେମିନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖେମିନି ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ଓ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଯଦିଓ ଇରାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ତଥାପି ରବିବାର ସକାଳେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ) ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଦେଶ ଏବେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।