ତେହେରାନ: ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ରଣନୈତିକ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ଇରାନର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କାରଣ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।
ଏହି ଘାତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍ଜିସି)ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ପାକପୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ପାକପୁର ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତଥା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ କ୍ଷତି ଦେଇଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Air Services:ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ ୪୪୪ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ଆଶଙ୍କା: ଡିଜିସିଏ
ଏହି ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ କେବଳ ପାକପୁର ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିଜ୍ ନାସିରଜାଦେହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଇଡିଏଫ୍ ଦାବି କରିଛି, ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରକ୍ସି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତଥା ପରମାଣୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାତ ଜଣ ଶୀର୍ଷ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନର ସମଗ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି । ଫଳରେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ରଣନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଲି ଶାମଖାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶାମଖାନିଙ୍କୁ ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମଗ୍ର ଶାସନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Border Tensions: ୩ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ
ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ କିଏ କିଏ ନିହତ?
ଅଜିଜ୍ ନାସିରଜାଦେ – ସେ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଥମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।
ମହମ୍ମଦ ପାକପୁର - ଆଇଆର୍ଜିସିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ।
ଅଲି ଶାମଖାନି - ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରାମର୍ଶଦାତା। ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ।
ମହମ୍ମଦ ଶିରାଜି – ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସାମରିକ ବ୍ୟୁରୋର ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ସାଲେହ ଆସାଦି – ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ।
ହୋସେନ୍ ଜାବାଲ୍ ଆମେଲିଆନ୍ - ଏସ୍ପିଏନ୍ଡିର ସଭାପତି।
ରେଜା ମୋଜାଫାରି-ନିଆ – ଏସ୍ପିଏନ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତିଜ୍ଞ।
ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା, ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ସହାୟତାରେ, ଇରାନର ରଣନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଘାତକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇରାନର ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱଂସର ଦୃଶ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସବୁକିଛି କହୁଛି।
ଖେମିନି ତଥା ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସମଗ୍ର ଇରାନକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି । ଆଇଆର୍ଜିସି ଏବେ କଠୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଇରାନୀ ସାମରିକ ବାହିନୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ବିନାଶକାରୀ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛି।