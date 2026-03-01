ଶ୍ରୀନଗର: ଇରାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ, ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (ଏଲଓସି) ପାଖରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନର ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳେ, ପୁଞ୍ଚର ଦିଗୱାର ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ସତର୍କ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକମାନେ ଡ୍ରୋନଟିକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଡ୍ରୋନଟି ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ) ଆଡକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହା ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ଡ୍ରୋନ୍ ଫେରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ ମିଶି ଦିଗୱାର ଓ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେନା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ସୀମା ପାରରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୁଳିଗୋଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡିଥାଇପାରେ।