ତେହେରାନ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମି ପୁଣି ଥରେ ବାରୁଦ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦରେ ଥରି ଉଠିଛି। ଶନିବାର ଅପରେସନ୍ ରୋରିଙ୍ଗ୍ ଲାୟନ୍ରେ ଇରାନର ଅନେକ ସହର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂwar ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ।
ଅହମଦ ଭାହିଦିଙ୍କୁ ଆଇଆର୍ଜିସିର ହେଲେ ଇରାନର ନୂତନ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍
ଖେମିନିଙ୍କ ପରେ, ଇରାନ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଜେନେରାଲ ଅହମଦ ଭାହିଦିଙ୍କୁ ଆଇଆର୍ଜିସିର ନୂତନ କମାଣ୍ଡର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।ଇରାନ ହାଇଫା ଏବଂ ତେଲ ଅଭିଭ ଭଳି ଇସ୍ରାଏଲୀ ସହର ଉପରେ ୧୨୫ ରୁ ଅଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଜାହାଜ ପରିବହନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି।
ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶରେ ୪୦ ଦିନିଆ ଶୋକ ହେବ ପାଳନ
ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଇରାନର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସଠିକତାର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଏବଂ ଆଇଆର୍ଜିସି ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ପାକପୁରଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣ ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏକ ଇରାନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶରେ ୪୦ ଦିନିଆ ଶୋକ ଏବଂ ସାତ ଦିନିଆ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
