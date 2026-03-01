ତେହେରାନ/ତେଲ ଅଭିଭ: ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ରଏଟର୍ସ ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଖେମିନି ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଲି ଲାରିଜାନି ଏବଂ ଅଲି ଶାମଖାନିଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ କହିଛି, ଶନିବାର ସକାଳେ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲି ଖେମିନି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଲାରିଜାନି ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜalଣା ଅଛି।
ଖେମିନିଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ
ଏକ ଆମେରିକୀୟ ସୂତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲୀ ଖବରକାଗଜ ୟେନେଟ୍ ନ୍ୟୁଜକୁ କହିଛି ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତେହେରାନରେ ଖେମିନିଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବୈଠକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତେହେରାନର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିସରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପକହିଛନ୍ତି, ଖେମିନି ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁ ସେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ନିହତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିପାରି ନ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନର ସରକାର, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କ''ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା
ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟତୀତ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ସାଉଦି କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସାଉଦି ଆରବ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜର ଆକାଶ ସୀମା କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିଜର ବିଶାଳ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନ କରେ, ତେବେ ଇରାନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇ ଉଭା ହେବ।
ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ସାଉଦି ଯୁବରାଜଙ୍କ ଭାଇ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଜାନୁଆରି ମାସରେ ୱାସିଂଟନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେଇରାନରୁ ଆମେରିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୱାସିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱୈତ ମନୋଭାବ ସମ୍ଭବତଃ ସାଉଦି ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିରୋଧରେ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ତେହେରାନକୁ ରିୟାଦର ମୁଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସୁନ୍ନି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ସିଆ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇରାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି।
