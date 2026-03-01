ତେହେରାନ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି କହିଛି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନି ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି
ଇରାନର ଧର୍ମଗୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଆସିଛି। ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇସଲାମିକ ଶାସନରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବେ ଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଇରାନର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ୱିଲାୟତ-ଏ-ଫକିହ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଏହାକୁ କେହି ବିରୋଧ କରି ନଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାମେନି ତଥା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ରୁହୋଲ୍ଲା ଖୋମେନିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ଖେମିନି
ଖେମିନି ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ୮୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେମିନି କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ନେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ, ଖେମିନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖେମିନି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ।
ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୁବୋଲ୍ଲା ଖୋମେନିଙ୍କ ନାତି ହାସନ ଖୋମେନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ରଏଟର୍ସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଖେମିନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ଇରାନର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି
ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକାର ସିଆଇଏ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେ ଆଇଆର୍ଜିସି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖେମିନିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଇରାନର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୮୮ ଜଣ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ, ଯାହାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି।
ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ପାୱାର ବ୍ରୋକରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ପରିଷଦ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭେଟୋ କରିପାରିବ। ଏହାର ଅଧା ସଦସ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧା ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ।
ଖେମିନିଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବାପାଇଁ ୪ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଆଗରେ
ଇରାନର ସରକାରଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖେମିନି, ଯାହାକୁ କ୍ଷମତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ହେଉଛି ଇରାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖେମିନିଙ୍କ ନାତି ହାସନ ଖୋମେନି। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି।
ଖେମିନିଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ହୋଜ୍ଜାତ-ଉଲ-ଇସଲାମ ମୋହସେନ କୋମି - ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା।
ଆଲିରେଜା ଆରାଫି - ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଅଭିଭାବକ ପରିଷଦ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଭା ଉଭୟର ସଦସ୍ୟ। ଇରାନର ସେମିନାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୋହସେନ ଆରାକି - ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଭାର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।
ଗୁଲାମ ହୋସେନ ମୋହସେନି ଏଜେଇ - ଇରାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ। କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
