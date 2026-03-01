ତେହେରାନ: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖେମିନି ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଇରାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ପରିବେଶ ଶୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଇରାନର ସରକାରୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ପ୍ରେସ୍ ଟିଭିର ଉପସ୍ଥାପିକା ଖବର ପଢ଼ି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ତା’ପରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଇରାନୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସାତ ଦିନର ଛୁଟି ଏବଂ ୪୦ ଦିନର ଜାତୀୟ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଖେମିନିଙ୍କ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ
ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ଇରାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ, ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍ଜିସି) କହିଛି, ଆମେ ଜଣେ ମହାନ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଜିହାଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲେ। ସେ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆମେ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ।
ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ବୋମାମାଡ଼ ସପ୍ତାହର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ ଖେମିନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।ଖେମିନି ଆମର ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମରୁ ବଞ୍ଚି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅପରେସନରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ସହଯୋଗରେ କାମ କରିଥିଲା।ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ୩୬ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ, ଇରାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସାମରିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶରେ ବାରମ୍ବାର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
