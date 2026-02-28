ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା, ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ତଥା ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମିତ କରିବା ତଥା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଇରାନ ଓ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଦୂତାବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।