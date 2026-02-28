ତେହେରାନ: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ମିନାବଠାରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଜାତୀୟ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଆଇଆର୍ଏନ୍ଏ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ଼ର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏହି ସହରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି।
ଇରାନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟେସନରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ତେହେରାନରେ ମରିୟମ ନାମକ ୫୪ ବର୍ଷୀୟ ଗୃହିଣୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇରାନ ଶାସକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ବାରା ନିହତ ହେଉଥିଲୁ। ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତେହେରାନ ଛାଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।