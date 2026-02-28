ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ବିଶ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାନ ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସାତଟି ଦେଶ ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଧ୍ୱଂସର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଜଳୁଛି।
ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, କତାର, କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ବାହାରିନରେ ଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସାଇରନ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଆରବୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାହାରିନ ରାଜଧାନୀ ମନାମାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଛି।
ଇରାନ ବାହାରିନ୍ରେ ଥିବା ନୌସେନାର ୫ମ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମେରିକା ନୌସେନାର ୫ମ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Attack: ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ: ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନ ସ୍କୁଲରେ ୪୦ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ
୭ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ, କତାର, ବାହାରିନ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ, ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପଥଚାରୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡଳି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏୟାରସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ
ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ସୀମା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ କତାର ଏୟାରୱେଜ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।