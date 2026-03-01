ୱାସିଂଟନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଏକ ଖବର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମିଳିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତେହେରାନରେ ଏହି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଅନେକ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସର୍ବକାଳୀନ ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ସମଗ୍ର ତେହେରାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଫଳିତ
ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ତେହେରାନ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ରଣନୈତିକ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ୮୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେମିନିଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ତେହେରାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ସୂଚନା
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖେମିନି ନିଜେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଇରାନର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଓ ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ହାତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଖେମିନିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଆଡ୍ଡା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ସଙ୍କେତ ସୂଚାଇଛି ଯେ, ସେ ଜୀବିତ ନାହାଁନ୍ତି। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାମେନିଙ୍କ ବାସଭବନର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହା ଆକ୍ରମଣର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
