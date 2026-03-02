ଲଣ୍ଡନ: ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିପଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ ଆମେରିକାକୁ ନିଜର ସାମରିକ ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଷ୍ଟାର୍ମର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଅନୁମତି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ସୀମିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଣ୍ଡନ ଇରାନ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ।
ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିବା ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି
ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ମର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ନଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଲଗାତାର ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଇରାନ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ରହୁଥିବା ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଷ୍ଟାର୍ମର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାହାରିନରେ ଏକ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରୁ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍ମର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି,ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ, ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହେଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ବ୍ରିଟିଶ ଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ଅନେକ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି। ବିପଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଇରାନର ଘାଟି ତଥା ଲଞ୍ଚରକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ନଷ୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ, ଆମେରିକାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଘାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିବା।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଳୁଥିବାବେଳେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତି ଜାରି କରି ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର ଷ୍ଟାର୍ମର, ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ଓ ଜର୍ମାନ ନେତୃତ୍ୱ ଇରାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ବେପରୁଆ ଆକ୍ରମଣ ସେମାନଙ୍କ ସୈନିକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୃଢ଼ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଳରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ତଥା ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସଂଘର୍ଷରେ ନାଟୋର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
