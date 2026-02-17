ମୁମ୍ବାଇ:ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ ତାଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯେପରି ରୁଷ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗୀ ହୋଇଆସିଛି, ସେହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୭ ରୁ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରହିବେ।
ମାକ୍ରନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା
ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀର ପ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ନୂତନ ତଥା ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ମୋଦୀ ଏବଂ ମାକ୍ରୋନ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ନବସୃଜନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ।ଏହା ମାକ୍ରୋନ୍ଙ୍କର ଭାରତକୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଥରିନ ଭାଉଟ୍ରିନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ ସହିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ,ଉଭୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାମର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ମିଳିତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ଶହେରୁ ଅଧିକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ ଭାରତ
ସମ୍ପ୍ରତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ ଶହେରୁ ଅଧିକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ତାଲିମ, ସ୍ପେୟାର ଯୋଗାଣ ଓ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଫେଲ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଧୁନିକୀକରଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଏହା ନୂଆ ରୁଷ ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି।ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା ଏବେ କ୍ରେତା-ବିକ୍ରେତା ସମ୍ପର୍କରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସହ-ବିକାଶ ଓ ସହ-ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହ-ବିକାଶ ଏବଂ ସହ-ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ସହଭାଗୀତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲୋଚନାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ କରିବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ଭାରତ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା,ଏକ ବହୁଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭୟ ଦେଶର ସହଭାଗୀ ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭଳି ଉଦୀୟମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ନବସୃଜନ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମହାକାଶ, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଗଭୀର ହେଉଛି। ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଉଭୟ ଦେଶ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହସ୍ତାନ୍ତର ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଭାଗୀତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ, ଭାରତକୁ ଉନ୍ନତ ସାମରିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି କେବଳ ଏକ ଯୋଗାଣକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ।
