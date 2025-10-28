ଟୋକିଓ : ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (Donald Trump) ପୁଣିଥରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ (India and Pakistan) ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୁଳ୍କକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଥିଲେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାତଟି ନୂତନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସବୁଦିନ ପରି, ସେ କେଉଁ ଦେଶର ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଜାପାନରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିଥିଲି ତାହା ସବୁ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ ସେବା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ।"
ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ।" ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ, ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ "ସାତଟି ସୁନ୍ଦର ନୂତନ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।" ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପରେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା।