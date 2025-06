ଶ୍ରୀନଗର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ୫୨ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ରୋକୁଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅବଦୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହି ଖବର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହି ଖବର ଏଠାକାର ଖବରକାଗଜରେ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଏହି ଖବର କେବଳ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା କୌଣସି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବିଧାୟକମାନେ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତୁ।

#WATCH | Gulmarg | On the issue of Statehood for J&K, CM Omar Abdullah says, "... I read in a newspaper that if the statehood is to be granted, then the state assembly has to be dissolved. Then let it happen. I am not worried about my chair... These reports have been planted in… pic.twitter.com/yxtcXBPrlC