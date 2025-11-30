ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଡିଟୱା' ଯୋଗୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ ରୁ ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ସକାଳେ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୩-୨୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୮-୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ରହିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରାରେ କମିବ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ୭ ଡିଗ୍ରି ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୨୦ ଡିଗ୍ରି ତଳକୁ ଖସିପାରେ ଏବଂ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। IMD ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୨-୪ ଡିଗ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୱା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ଉପକୂଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୱା ଯୋଗୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରେ ଉପକୂଳ ତାମିଲନାଡୁର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ୍ ଏବଂ ରାୟଲସୀମାରେ ଡିସେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ
ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨-୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସକାଳେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।।