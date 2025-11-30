ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର (30 ନଭେମ୍ବର) ତାଙ୍କର "ମନ କି ବାତ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୨୮ତମ ଏପିସୋଡ୍ ରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନର 150 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ୟୋତିସାରରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ସ୍ମାରକୀର ଉଦଘାଟନ ଭଳି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, INS ମାହେକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ମହାକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍କାଏରୁଟର 'ଇନଫିନିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ' ଭାରତର ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
INS 'ମାହେ' ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "INS 'ମାହେ'କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଏହାର ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିଜାଇନକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ମାଲାବାର ଉପକୂଳର ଲୋକମାନେ ଏହାର ନାମ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହାର ନାମ 'ମାହେ' ରଖାଯାଇଛି ମାହେ ସ୍ଥାନରୁ, ଯାହାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ୩୫୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।" ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୧୦ କୋଟି ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।"