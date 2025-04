ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀ ଥରି ଉଠିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ ୮,୧୧୬ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିର ନ୍ୟୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ ୬.୯ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ୟୁଏସଜିଏସ ) ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ଆମେରିକା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସୁନାମି ଚେତାବନୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦ କିଲୋମିଟର (ଛଅ ମାଇଲ) ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଏକରୁ ତିନି ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସୁନାମି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୬ଟା ୪ ମିନିଟରେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନିକଟତମ ପ୍ରମୁଖ ସହର କିମ୍ବେରୁ ପ୍ରାୟ ୧୯୪ କିଲୋମିଟର (୧୨୦ ମାଇଲ) ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପରେ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ୫.୩ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

A magnitude 5.1 earthquake took place 172km NNW of Kimbe, Papua New Guinea at 05:07 UTC (32 minutes ago). The depth was 10km and was reported by NEIC. #earthquake #earthquakes #Kimbe #PapuaNewGuinea pic.twitter.com/FnJL1ac6ci