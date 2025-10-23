ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାବଧାନ ରିଲ୍ସ ପ୍ରେମୀ । ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକରେ ହେଉ କି ରେଳ ଧାରଣା କଡରେ ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ରିଲ୍ସ କଲେ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ପରିଣାମ । ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଣ୍ଡ, ଯିବାକୁ ବି ପଡିପାରେ ଜେଲ । କାରଣ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ ସେଲ୍ଫି କିମ୍ବା ରିଲ୍ ନେବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ।
ତେବେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି କି ରେଳପଥ ଉପରେ, ଟ୍ରେନ ଟ୍ରାକ୍ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନର ଫୁଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବା କିମ୍ବା "ରିଲ୍" ତିଆରି କରିବା ମାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ । ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ କରାଇ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏପରି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ରେଳବାଇ ଆଇନ, ୧୯୮୯ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯେଉଁଠାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟ ପାଇଁ କେହି କେହି ନିଜ ସହ ରେଳ ପରିଚାଳନାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖଦ ଓ ମାରାତ୍ମକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ପାଲଟେ ।ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ରେଳପଥ, ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଏବଂ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ତିଆରି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ଆଣିବା ସହ ଏହା ଅପରାଧିକ କାମ ଅଟେ ।
ରିଲ୍ସ କଲେ ଜେଲ ଯିବେ !
ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF) ଏବଂ ସରକାରୀ ରେଳ ପୋଲିସ (GRP)କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ‘ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା’ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର ହେବ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ନିକଟରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଧାରଣ କରିବା, କିମ୍ବା ରେଳପଥ ଉପରେ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଳ ଆଇନ, 1989 ର ଧାରା 147 ଏବଂ 153 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ।
ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ରିଲ୍ସ ନୁହେଁ…
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ର ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବୁଝିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛି- ଜୀବନ ରିଲ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସମେତ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ କେବେବି ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୂରତା ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ରୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିବା, ଫୁଟବୋର୍ଡରେ ଯାତ୍ରା କରିବା, କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନରେ ଚଢ଼ିବା ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଓଭରହେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ (OHE) ଲାଇନ ସହିତ ଘାତକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ।
ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବି ଅପରାଧ
ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଧାରରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ବାସ୍ତବ ବିପଦ ଏବଂ କଠୋର ଆଇନଗତ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ- ଅନଲାଇନ୍ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା, ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରୁଛି। ରେଳବାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
