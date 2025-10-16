ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିହାର ଏସଆଇଆର (SIR) ( ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ) ମାମଲାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ (ECI) କହିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୋଟରମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଡିଆର(ADR)କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ। କମିସନ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତା'ପରେ ତାଲିକା ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।
ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ଆମର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କମିସନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବେ।"
ଭୂଷଣ କହିଥିଲେ ଯେ ୬.୫ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ, ସେମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ କାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା; ତାଲିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଭୂଷଣ କହିଥିଲେ ଯେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟରମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।