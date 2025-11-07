ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ମାସକୁ ମାସ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ହଠାତ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ତେବେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସିରେ ଝୁମିଯିବେ ନା...। ନିଜର ଖୁସିକୁ ଶବ୍ଦରେ ବଖାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ନା....। ସମାନ ଘଟଣା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି।
ନିକଟରେ ଟେସଲାର ସେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପ୍ୟାକେଜକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ୟାକେଜ ପାଇବା ପରେ ଟେସଲାର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ମସ୍କ ତାଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନୋଏଡ୍ ରୋବର୍ଟ ଅପ୍ଟିମସ୍ ସହିତ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଯାଇଥିଲେ।
ରୋବର୍ଟ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଏଲନ ମସ୍କ
ଏଲନ ମସ୍କ ରୋବର୍ଟ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ବି ମସ୍କଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ନିଜନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Tesla’s Optimus robots outperformed their fellow robot, Elon in dancing 😂pic.twitter.com/hLBnvZSPuL— SMX 🇺🇸 (@iam_smx) November 6, 2025
ମସ୍କଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଟେସଲାର ପ୍ରୟାସ
ଟେସଲାର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ କମ୍ପାନିର ଜଣେ ଶୀର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ’୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସେୟାରଧାରୀମାନେ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ମେଗା ପେ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍କଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଟେସଲା ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ।ଆମର ଆଶା ମସ୍କ କମ୍ପାନିକୁ ନବସୃଜନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବେ।
ଟେସଲା ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ମସ୍କଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତା, ଯିଏକି ଏଆଇ ଏବଂ ରୋବଟିକ୍ସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପାନି ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗାମୀ ସାଢ଼େ ସାତ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମସ୍କ କମ୍ପାନିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ବସ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ।’
