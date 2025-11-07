ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଚାଦରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପରେ ଜମ୍ମୁ ତାୱି-ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କୁ ଜଣେ କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୈନିକ ଜିଗର ଚୌଧୁରୀ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ସାବରମତୀରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ୨ ରାତିରେ, ସେ ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ଜମ୍ମୁ ତାୱି-ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସ୍ଲିପର କୋଚରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସେ ବି୪ ଏସି କୋଚ୍ ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଚାଦର ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ବଳ ଏବଂ ଚାଦର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଯବାନଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଛୁରୀରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ | ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଶିରା କଟିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏବାବଦରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଟିଟିଇଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ଧାରା 103(1) ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଜୁବୈର ମେମନ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଛୁରୀ ସହିତ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଳବାଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁବୈରଙ୍କୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି
ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ, ଏକ ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନର ଅଭିଯୋଗ ପରେ, NHRC (ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ) ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (RPF)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। କମିଶନ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗରେ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ।
ପ୍ରିୟାଙ୍କ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଚ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଲିମ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ରେଳବାଇରୁ ମାଗିଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF)କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।