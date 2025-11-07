ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଖଡ଼ଗେ ଆଜି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଏସଏସ ୫୨ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହିଁ। ଖଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ଖଡ଼ଗେ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "୧୮୯୬ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ, ବଡ଼ ହେଉ କି ଛୋଟ, ତାହା ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ କି ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ସହିତ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱର ଭାବରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରିଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମର ମାତୃଭୂମିର ଚିରନ୍ତନ ଗୀତ, ଆମର ଏକତାର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଭାରତର ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପ୍ରତି ନିଜର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଛି।"
ଆରଏସଏସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହା ଏକ ଜଣାଶୁଣା ସତ୍ୟ ଯେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।" ସେମାନେ ୫୨ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ଆରଏସଏସ ବାପୁ ଏବଂ ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା।" ଖଡ଼ଗେ କହିଥିଲେ, "ଅପରପକ୍ଷରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ଜନ ଗଣ ମନ ଉଭୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ।" ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂଗ୍ରେସ ସଭା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଗୀତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗାନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଭାରତର ଏକତା ଏବଂ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ।"