ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୬୦୦ ବିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ୫୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗତ ୨୪ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ୧୬୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ରକେଟ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନି ସ୍ପେସଏକ୍ସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଟିପତିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ମସ୍କ କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛନ୍ତି।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମସ୍କ

ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ବିଲିୟନେୟର୍ସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୬୩୮ ବିଲିୟନ (ପ୍ରାୟ ୫୮ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା)ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ମସ୍କ ୫୮ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। 

ମସ୍କଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ କ’ଣ?

ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନି ଟେସଲା, ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସଏଆଇ ଇତ୍ୟାଦି। ଟେସଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସରୁ ସେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଟେସଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଯୋଗଦାନ ବେଶ୍ ଅଧିକ। ସେ ଟେସଲାର ପ୍ରାୟ ୧୩% ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ୪୨% ମାଲିକ। ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମସ୍କ ଟେସଲାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କମ୍ପାନିର ସେୟାର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଟେସଲାର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧକ ରଖନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେୟାର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

କେତେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଆଦାନୀ?

ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍‌ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଆୟ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଆଦାନୀଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୦୬ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ଆଦାନୀଙ୍କ ମୋଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୮୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର। ଏହାକୁ ମିଶାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୯୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମସ୍କ ଏହି ବର୍ଷ ୨୦୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୬୭ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

