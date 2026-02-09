ୱାସିଂଟନ: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶ ଯୋଜନାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମସ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ପୃଥିବୀଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା କମ୍ ଓ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା ସେଠାରେ ଏକ ଆଧାର ନିର୍ମାଣ ବହୁତ ସହଜ ତଥା ଦ୍ରୁତ ହେବ।
ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମସ୍କଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନ ଓ ଏହାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ଏହାର ସମ୍ବଳର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପଠାଇବ। ଯଦିଓ ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୫ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ମାନବହୀନ ଅବତରଣ ହାସଲ କରିବାର ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଏକ ମାନବହୀନ ମିଶନ ପଠାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ରକେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରକେଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଛିବାର କାରଣ
ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଆଧାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ କାରଣ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯିବାକୁ ମାସ ମାସ ଲାଗୁଥିବାବେଳେ ପୃଥିବୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ଲାଗେ। ସେଠାରେ ବରଫ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଧନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ସାକଲେଟନ୍ କ୍ରେଟର ଭଳି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଥାଏ। ଯାହା ଏହାକୁ ସୌରଶକ୍ତି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ।
ସହରର ଆଧୁନିକ ସ୍ବରୂପ
ମସ୍କଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାରସିପ୍ ରକେଟ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାର୍ଗୋ ମିଶନଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଏବଂ ପରେ ଥ୍ରୀ-ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ତଥା ରୋବୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଧାର ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ଏହି ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ।
ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା
ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିକିରଣ ଓ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଯାହା ଏହାକୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ମସ୍କଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଏକ ବହୁ-ଗ୍ରହ ପ୍ରଜାତି କରିବା। ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ସଫଳ ଆଧାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ, ମଙ୍ଗଳରେ ଏକ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।।
