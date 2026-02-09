ୱାସିଂଟନ: ଏଫବିଆଇର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଯୌନ ଚାଲାଣ ରାକେଟ କରାଯାଇ ଥିବା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏଫବିଆଇ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଇମେଲ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୋଜିଥିଲା, ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲା ଓ ବିଶ୍ୱର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ନାବାଳିକା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ସଂଗଠିତ ଯୌନ ଚାଲାଣ ଦଳ ଚଲାଉଥିଲେ ବୋଲି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା । ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରେକର୍ଡର ସମୀକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଦାବି ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା
ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ୨୦୨୫ ମେମୋରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଫ୍ଲୋରିଡା ଓ ଭର୍ଜିନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ତଥା ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକ ପୀଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅପରାଧରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଜଡିତ କରିନାହିଁ। ୨୦୧୯ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମେମୋରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ, ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ସମେତ, କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମିଳି ନାହିଁ।
ଯଦିଓ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପୀଡିତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧନୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା। ସମାନ କାହାଣୀ କହିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୀଡିତା ମିଳି ନଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ
ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏକ ଇମେଲ ତଦନ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ କହିଥିଲେ, ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଚାର କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠାର ଦଲିଲ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ରିପୋର୍ଟ, ଏଫବିଆଇ ସାକ୍ଷାତକାର ନୋଟ୍ ଓ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଇମେଲ ସମେତ ଏହି ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେରିକୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ନକରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ।
ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ
ତଦନ୍ତ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଫବିଆଇ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଦଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରି ନଥିଲେ, ବରଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖାଯାଇଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର କିଛି ବୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଥିଲା।
କାହାକୁ ପଠାଯିବାର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ
ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୀଡିତଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବୟାନରେ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ। ରେକର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୀଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ କିମ୍ବା ଏପଷ୍ଟାଇନ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯୌନ ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣହୀନ କରୁଛି।
ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା
ଆମେରିକୀୟ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଦୁହେଁ ଏକ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣର ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତଥାପି, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜବତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ, ଯଦିଓ ଅପରାଧୀ, ଏକ ନେଟୱାର୍କର ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣ ଗଠନ କରୁନଥିଲା।ବ୍ୟାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଦେୟ ଦେଖାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ମଡେଲ ପରି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିଲା। ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ, ଏପଷ୍ଟାଇନ୍ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଦେୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଅପରାଧ ପ୍ରମାଣ କରିବାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏକ ବୃହତ ଯୌନ ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରମାଣିତ କରିନାହିଁ।
