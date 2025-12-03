ନ୍ୟୁୟର୍କ: ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ଧନୀ ତଥା ଏକ୍ସ-ଏଆଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଅତି ବେଶିରେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସୋମବାର ରାତିରେ ଏକ୍ସରେ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: ‘ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ୫ ବର୍ଷ, ଅଧିକତମ ୧୦ ବର୍ଷ।’ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ମସ୍କଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ମସ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ୍ସ-ଏଆଇ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି- ‘ୟୁରୋପ୍ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଆପ୍ରବାସନ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେରିକା-ଚୀନ୍ ସଂଘର୍ଷ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ବ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧମୁହାଁ ହୋଇପାରେ।’ ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମରିକ ଗତିବିଧି ବଢ଼ୁଥିବା ଓ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସହାୟତା ନେଇ ୟୁରୋପରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମସ୍କଙ୍କ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏକ ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଛି।